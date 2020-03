Coronavirus: il bollettino locale del 31 marzo

Uscito il bollettino quotidiano del sindaco Giovanni Malpezzi sulla situazione dei contagi nel città di Faenza e nel territorio. Sono 5 i nuovi casi faentini, che vanno sommarsi ad ulteriori 7 casi nella provincia di Ravenna (5 di Ravenna, uno di Riolo Terme e uno di Lugo). Viene confermato il trend in calo della giornata di ieri, ma vengono registrati anche 5 decessi a Cervia, Ravenna, Conselice, Russi e uno di un residente fuori provincia.

“I nuovi contagi di Faenza riguardano un 56enne in isolamento domiciliare, mentre sono stati ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva, tre donne, rispettivamente di 56, 79 e 83 anni e un uomo di 79.” – afferma il sindaco Malpezzi – “Sale a 95 il numero totale dei contagiati residenti a Faenza, mentre risultano tuttora in quarantena domiciliare 167 persone. Ricordo ancora una volta, che questo numero comprende sia coloro che sono risultati contagiati dal virus (ma non bisognosi di cure ospedaliere), sia coloro che sono venuti a stretto contatto con persone positive e quindi potenzialmente a rischio. Vi chiedo”, conclude il sindaco, “di continuare a seguire questa pagina, quella del Comune di Faenza, il sito web, e gli organi di informazione locali (giornali e web) che ringrazio di cuore per il prezioso servizio informativo che stanno svolgendo. La circolazione di notizie e informazioni corrette è fondamentale, soprattutto in un momento come questo.”

Telefonate agli ultra 75enni. Il Comune procede alle chiamate per verificare la salute dei cittadini a rischio

Da alcune settimane il Comune di Faenza sta contattando telefonicamente i faentini oltre i 75 anni, per verificare la salute della persona e raccogliere eventuali necessità di qualsiasi genere. Lo scopo è quello di prevenire ogni possibile disagio e sostenere chi può avere più bisogno. Parallelamente a questa azione, il comune ha avvertito che non ha incaricato operatori che facciano fisicamente visita alle abitazioni dei più anziani, per cui, è necessario diffidare da chiunque si presenti con tale qualifica