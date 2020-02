Coronavirus: cosa dicono alcuni dati scientifici pubblicati

The Lancet, un’autorevole rivista scientifica, ha pubblicato un editoriale sui modi in cui l’informazione può combattere panico e psicosi tra la popolazione in situazioni come quella che stiamo vivendo. Con questa idea in testa abbiamo messo in ordine alcuni dati scientifici per capire meglio l’epidemia di Coronavirus.

L’analisi dei dati di Coronavirus pubblicata su JAMA

Una ricerca su JAMA pubblicata lo scorso 24 febbraio fornisce una panoramica sui dati dell’epidemia in atto. Lo studio, che si basa su oltre 70.000 contagiati, dà informazioni su come il virus (Figura 1) si stia comportando nella fase epidemica.

Su un totale di 72314 casi (Tabella 1), 44.672 sono stati classificati come casi confermati di COVID-19 (62%; con una diagnosi basata sul risultato positivo del test dell’acido nucleico virale su campioni di tampone orale), 16.186 come casi sospetti (22% ; diagnosi basata solo su sintomi ed esposizioni a pazienti infetti, nessun test è stato eseguito), 10.567 come casi diagnosticati clinicamente (15%; designazione utilizzata solo nella provincia di Hubei; in questi casi, nessun test è stato eseguito ma la diagnosi è stata fatta sulla base di sintomi, esposizioni e lastra polmonare con immagine coerente con la polmonite da coronavirus) e 889 come casi asintomatici (1%; diagnosi mediante esito positivo del test dell’acido nucleico virale ma privi di sintomi tipici tra cui febbre, tosse secca e fatica) .

Nel contesto dei dati dell’11 febbraio, oggetto dello studio, il tasso complessivo di mortalità è del 2,3% (1023 decessi tra 44672 casi confermati). Nessun decesso si è verificato nel gruppo di età pari o inferiore ai 9 anni. I casi in quelli di età compresa tra 70 e 79 anni presentano un Tasso di mortalità dell’8,0% ; quelli di età pari o superiore a 80 anni del 14,8%. Non sono stati riportati decessi tra casi con sintomatologia lieve e grave. Al contrario il Tasso di Mortalità è del 49,0% tra i casi critici. In generale, Il tasso di mortalità è elevato nelle sole condizioni in cui sono presenti altre patologie: il 10,5% per malattie cardiovascolari, il 7,3% per il diabete, il 6,3% per le malattie respiratorie croniche, il 6,0% per l’ipertensione e il 5,6% per il cancro. Tra i 44672 casi, in totale 1716 sono operatori sanitari (3,8%), di cui 1080 di Wuhan (63%). Complessivamente, il 14,8% dei casi confermati tra gli operatori sanitari è stato classificato come grave o critico e sono stati osservati 5 decessi su 1.716. Già all’11 febbraio si sono iniziati ad osservare crolli nei numeri dei casi giornalieri (Figura 2).

Dal Coronavirus si guarisce

Uno studio pubblicato su The New England Journal of Medicine, ha raccontato il caso clinico di un pazienti di ritorno da Wuhan, che ha mostrato sintomi febbrili .Il 19 gennaio 2020, l’uomo di 35 anni si è presentato a una clinica di cure urgenti nella contea di Snohomish, Washington (US) con i sintomi di una affezione respiratoria atipica. Il 20 gennaio 2020, le analisi hanno confermato che i tamponi rinofaringei e orofaringei del paziente erano positivi per il Coronavirus. In figura 2 sono mostrati i sintomi del paziente in oggetto e la temperatura corporea fino a guarigione. Per la gestione dei sintomi, il paziente ha ricevuto una terapia standard contro febbre, tosse continua ed è stato reidratato durante i primi 6 giorni di ricovero. Dopo una fase più severa in cui il paziente ha necessitato di un respiro assistito, l’ottavo giorno di ricovero ospedaliero (giorno 12 della malattia), le condizioni cliniche del paziente sono migliorate. L’ossigeno supplementare è stato sospeso e le lastre polmonari presentavano un quadro clinico migliorato. Il 30 gennaio 2020, il paziente era senza febbre, cone tutti i sintomi risolti ad eccezione della tosse, in via di risoluzione.

Coronavirus, SARS e MERS: quale patologia ha maggior tasso di mortalità?

L’epidemia di Coronavirus può essere definita in egual maniera “simile e diversa” dalle precedenti sindrome respiratorie acute (SARS; 2002-2003; MERS, in corso. La SARS è passata all’uomo da trasmissione animale (probabilmente proveniente da pipistrelli) nei mercati della provincia del Guangdong, in Cina. Anche la MERS è passata all’uomo da una trasmissione animale (proveniente da pipistrelli tramite cammelli dromedari) in Arabia Saudita. Tutte e tre le infezioni virali si presentano comunemente con febbre e tosse, spesso portano a malattie del tratto respiratorio inferiore con scarsi risultati clinici associati all’età avanzata e alle condizioni di salute pre-esistenti dei pazienti.

Per tutti i casi la conferma dell’infezione richiede test dell’acido nucleico su campioni di vie respiratorie (ad es. Tamponi della gola), ma la diagnosi clinica può essere fatta sulla base di sintomi, l’esposizione a pazienti infetti e lastre del torace. Al momento la cura per tutte e tre le patologie si basa su protocolli standard poiché non sono state identificate attualmente terapie antivirali efficaci specifiche.

Rispetto alla SARS, sono stati segnalati un totale di 8096 casi e 774 decessi in 29 paesi per un Tasso di Mortalità complessivo del 9,6%.

L’epidemia di MERS non è ancora stata contenuta ed è finora responsabile di 2494 casi confermati e 858 decessi in 27 paesi per un Tasso di mortalità del 34,4%. Attualmente il Tasso di mortalità per il Coronavirus si attesta al 3,3%.