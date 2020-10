Sei giovane e hai un’idea imprenditoriale da sviluppare in team? Ecco il nuovo bando del Contamination Lab

E’ stato pubblicato il nuovo bando di ammissione rivolto a team con idee imprenditoriali innovative da sviluppare all’interno del Contamination Lab, pre-incubatore d’impresa promosso dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. Il bando resterà attivo sino al 31 dicembre 2020 ed è rivolto a gruppi di minimo due persone, in età compresa tra i 17 e i 38 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Comune di Faenza o in un raggio di 50 km dal Comune di Faenza, non ancora costituiti giuridicamente in forma d’impresa o di attività libero professionista.

Sviluppo di idee imprenditoriali per giovani dai 17 ai 38 anni, scadenza il 31 dicembre 2020

Saranno valutate con particolare – ma non esclusivo – interesse idee innovative nei seguenti ambiti tematici (e nelle loro possibili aree di intersezione): Materiali avanzati; IT & digital trasformation; comunicazione, web e multimedia; design dei servizi e del prodotto; rigenerazione urbana; food & wine; agricoltura & agritech; turismo. Le procedure di valutazione dei progetti ricevuti saranno svolte dall’Advisory Board, un comitato costituito da rappresentanti del mondo universitario e del campo imprenditoriale locale.

Un percorso formativo di un anno totalmente gratuito

I team ammessi che saranno ospitati gratuitamente all’interno del Contamination Lab per un periodo di dodici mesi, parteciperanno a un ciclo di seminari tenuti da esperti su temi utili al perfezionamento del progetto e alla creazione dell’attività imprenditoriale. Al termine del percorso, il Contamination Lab promuoverà attività di presentazione e networking dei diversi team con imprese e istituzioni del territorio faentino.