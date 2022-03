Le iniziative di marzo del circolo arci Prometeo a Faenza: ecologia, geopolitica e cultura

A marzo, il circolo ARCI Prometeo promuove una serie di iniziative, tra ecologia, geopolitica, cultura e degustazioni. Inoltre tornano ogni giovedì sera dalle 20:30 i Faenza Board Games Night: serate dedicate al gioco da tavolo in collaborazione con l’associazione Area Games.

Il calendario degli appuntamenti

“Emergenza Ucraina: le radici del conflitto”

Mercoledì 16 marzo alle 20.45 il circolo ospiterà una conferenza organizzata in collaborazione con ANPI Faenza, la sezione faentina della GFEe Fronte Comune e presieduta dal professor Francesco Privitera, docente di Storia delle Relazioni Internazionali all’Università di Bologna ed esperto di geopolitica dell’Est Europa, intitolata “Emergenza Ucraina: le radici del conflitto”. Durante l’evento si cercherà di fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla situazione attuale e sulle implicazioni di questa fase storica, con una panoramica sull’evoluzione delle relazioni tra l’Ucraina e la Russia, la situazione interna dell’Ucraina e il ruolo dell’Unione Europea in questa crisi.

“Shaharazad: galà di abiti marocchini”

A seguire sabato 19 alle 16 i volontari del circolo contribuiranno alla realizzazione di “Shaharazad: galà di abiti marocchini”, organizzato da Sos Donna Faenza e da Forum Marocchino, all’interno di Sorelle – Festival della figura femminile, presso il Palazzo delle Esposizioni (corso Giuseppe Mazzini 92). Nella sfilata saranno presentati abiti tradizionali marocchini, e il pubblico potrà provare tè e pasticcini offerti dalle donne marocchine. A seguire, si terrà un piccolo dibattito riguardo la situazione femminile in Marocco dopo l’introduzione del nuovo codice di diritto di famiglia, e della vita delle donne arabe e delle ragazze di seconda generazione a Faenza oggi. L’ingresso è a offerta libera, con possibilità di acquistare gli abiti per beneficienza.

Serate Open: open mic per scrittori e cantautori

Sempre sabato 19 a partire dalle 19 il circolo ripropone una nuova edizione delle serate oPEN: open mic per scrittori e cantautori. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia condividere canzoni o testi originali: gli artisti, soli o in gruppo, saranno invitati a salire sul palco ed esibirsi per 4-5 minuti, lasciandosi ascoltare da un pubblico accogliente e creativo. Consigliamo a chi è già certo di voler partecipare di iscriversi precedentemente, contattandoci sui nostri canali social e controllando le linee guida lì pubblicate.

“Terra del Fuochi: davvero così lontana?”

Venerdì 25 marzo alle 20.45 si terrà l’evento “Terra del Fuochi: davvero così lontana?”, organizzato con

Fronte Comune e Borderlain, e in collaborazione con diverse associazioni del territorio faentino (Legambiente Lamone, Fronte Comune, Fridays for Future, Arci Ravenna, Libera Ravenna, Gioventù Federalista Europea, Gruppi scout Agesci Faenza 1 – 2 – 3 – 4), all’interno del progetto “Concittadini del futuro” dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia-Romagna. Si ragionerà su temi come legalità, ambiente, criminalità organizzata, degrado, attivismo, comunicazione, salute, applicati a una realtà definita, ma ricca di spunti e sfide valide in tutta Italia, anche qui a Faenza, interpellando due giovani che hanno vissuto questa esperienza in prima persona: Pietro Colacicco, giornalista, fondatore e responsabile editoriale di Borderlain.it, che ricostruirà la storia di quei luoghi ponendo particolare attenzione alla comunicazione di questa vicenda e alle ripercussioni legali, sociali e sanitarie; e Gabriel Aiello, attivista e

portavoce del Movimento “Ci Avete Ucciso La Salute“, che ci porterà la sua testimonianza su come ha affrontato questo problema prima come studente e poi come attivista, parlandoci anche della genesi e delle battaglie per un salute dignitosa condotte dal movimento. Entrambi faranno il punto sul ruolo dell’attivismo, anche in rapporto con le istituzioni, e risponderanno ad eventuali domande del pubblico. Valeria Bellante, volontaria di Libera Ravenna, concluderà il dibattito con alcune riflessioni di carattere generale. Sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto tramite diretta Facebook sulla pagina di Prometeo.

“Lotras System tre anni dopo – passeggiata civico-ecologica”

Alle ore 16:00 di domenica 27 con “Lotras System tre anni dopo – passeggiata civico-ecologica” continuano gli incontri del progetto “Concittadini del futuro” promosso dal circolo in adesione ad un calendario dell’Assemblea Legislativa della Regione. A quasi tre anni di distanza si ripercorre la gestione della più grande emergenza ambientale della storia recente di Faenza assieme all’allora assessore all’ambiente Antonio Bandini, che illustrerà come si sono sviluppate e sono state affrontate le varie fasi dell’emergenza. Il sopralluogo avverrà in loco, con ritrovo nel parcheggio di fronte al McDonald’s (via Vietri sul Mare, 4), in collaborazione con diverse associazioni del territorio faentino (Legambiente Lamone,

Fronte Comune, Fridays for Future, Arci Ravenna, Libera Ravenna, Gioventù Federalista Europea, Gruppi scout Agesci Faenza 1 – 2 – 3 – 4).

Info

Tutte le serate sono ad ingresso libero con tessera ARCI (tesseramento 2022 in corso). Date le disposizioni governative e di Arci nazionale in materia di sicurezza sanitaria, per l’accesso all’interno dei locali del circolo è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.