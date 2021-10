“2 Days Cult Movie”: è iniziata la rassegna del Cinema Mariani di Ravenna

Ha preso il via al Cinema Mariani di Ravenna la rassegna “2 Days Cult Movie”. Il lunedì e il martedì, in doppia

proiezione, saranno proposti film di particolare interesse tra quelli usciti negli ultimi mesi. Un’occhio di riguardo sarà rivolto ai film che hanno ottenuto premi di rilievo e a quelli che hanno trovato poco spazio nella programmazione canonica dei cinema. La rassegna è iniziata a partire da lunedì 18 e martedì 19 ottobre con School of Mafia del regista ravennate Alessandro Pondi, ospite in sala lunedì 18 per introdurre il film e rispondere alle domande del pubblico.

Orari e prezzi

Le proiezioni alle iniziano alle 18.30 e 21.15 , ma l’orario della prima proiezione varierà nel corso della rassegna in base alla durata del film in programma. Il biglietto intero ha un costo di 7,50 euro, il ridotto di 6 euro. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare la mascherina e mostrare una certificazione verde Covid 19 (cosiddetto Green Pass) valida.