Al Cinema Italia il 2 e 3 maggio il film “Una squadra” di Domenico Procacci

Il film “Una squadra” sarà al Cinema Italia il 2 e 3 maggio grazie a un’iniziativa di Cinemaincentro e Tennis club Faenza. Si torna indietro al 1976, anno in cui l’Italia del tennis vinse la Coppa Davis, unica volta nella storia. È sulla finale di quell’anno che si concentra il film: una finale che si giocò in casa del Cile, allora governato da Augusto Pinochet, portando all’epoca a molte polemiche: c’era chi sosteneva che la nazionale italiana avrebbe dovuto rifiutare di presentarsi, perdendo così a tavolino, e chi invece indicava nella vittoria sul campo il segnale più forte contro la dittatura di Pinochet.

“Una squadra” di Domenico Procacci

Domenico Procacci, famoso produttore e fondatore di Fandango, si cimenta alla regia raccontando quel momento attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti, tra i quali Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli e Corrado Barazzuti – che in tempi recenti, da capitano, ha portato la nazionale femminile a quattro vittorie in Fed Cup – in un film già presentato al Torino Film Festival. Grazie alla collaborazione con il Tennis Club Faenza, la proiezione di Una squadra si trasformerà in un evento: lunedì 2 maggio alle 21, infatti, il presidente del circolo Andrea Ciani presenterà e introdurrà il film, e non mancherà il contributo dell’avvocato Stefano Gaudenzi, vincitore nel 1959 del titolo italiano juniores e successivamente arrivato fino al quinto posto nel ranking italiano. Una serata di cinema e storia del tennis, il racconto di una vicenda nella quale – come accaduto molte volte – lo sport si è fatto veicolo di un messaggio più alto e che, arricchita da aneddoti divertenti e dal ricordo di momenti emozionanti, scalderà le storiche mura del Cinema Italia.

Info e prenotazioni

Le proiezioni iniziano alle 21 e i prezzi del biglietto sono 7,50 euro intero e 6 euro ridotto, mentre per gli Under25 4,50 euro. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare mascherina FFP2 ed esibire green pass rafforzato in corso di validità. Possibilità di prenotare e preacquistare i biglietti sul sito www.cinemaincentro.com

Per informazioni e programmazione: www.cinemaincentro.com 0546.20408 (biglietteria Cinema Italia)