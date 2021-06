Arena Borghesi 2021 in piazza Nenni a Faenza: il programma a partire dal 15 giugno

Nel programma estivo faentino del 2021, accanto a musica e teatro non poteva mancare il cinema. E’ stato presentato il programma del Cineclub Il Raggio Verde che avrà luogo anche quest’anno in Piazza Nenni dal momento che presso l’Arena Borghesi sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione. Un programma di 42 serate che prevede un ricco assortimento di proiezioni per giovani e meno giovani a partire dal 15 giugno serata di apertura con “Il Grande Lebowski“.

Oltre quaranta serate di cinema

Saranno quarantadue le serate di cinema all’aperto dell’estate faentina 2021 e molti gli ospiti che interverranno. Tra questi il regista Giovanni Lasi, Andrea Peraro dalla Cineteca di Bologna, ma anche il faentino Fabio Zaccagnini, ideatore del Rockin1000 a cui sarà dedicata una serata con proiezione di un documentario. Il filo rosso di questa stagione non poteva che essere quello delle celebrazioni dantesche che ha guidato la scelta dei film proposti. Due serate di giugno saranno dedicate inoltre al tema dell’educazione di genere: una con la partecipazione di Sos Donna e una con un documentario sull’identità di genere. All’interno della stagione anche un minifestival “Kind of magic” dedicato ai più giovani: quattro serate per avvicinare i ragazzi al mondo del cinema parlando di temi non troppo lontani ma forse poco conosciuti in profondità, come quello della serialità televisiva di cui parlerà la prof. Veronica Innocenti dell’Università di Bologna. Ci sarà anche serata con corti musicati dal vivo al pianoforte da Alceste Neri. Poi la proiezione di “Veloce come il vento“ e de “Il cattivo poeta”. Molte delle serate saranno gratuite, ma quelle a pagamento prevedono il biglietto scontato a 4 euro per tutti i ragazzi sotto i 20 anni, così come per i tesserati al Cineclub.

Il programma completo con tutte le date a partire dal 15 giugno

15 giugno martedì Il grande Lebowski Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen 16 giugno mercoledì The Sky over Kibera Marco Martinelli

Marco Martinelli 23 giugno mercoledì Inferno , Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan ,musicato dal vivo da Lorenzo Travaglini – presenta Giovanni Lasi

, Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan ,musicato dal vivo da Lorenzo Travaglini – presenta Giovanni Lasi 24 giugno giovedì Mamme fuori mercato , Pj Gambioli

, Pj Gambioli 25 giugno venerdì Gamberetti per tutti , Cédric Le Gallo, Maxime Govare

, Cédric Le Gallo, Maxime Govare 26 giugno sabato Punta sacra Francesca Mazzoleni

Francesca Mazzoleni 27 giugno domenica Il Settimo Sigillo Ingmar Bergman

Ingmar Bergman 01 luglio giovedì Hong Kong Express Wong Kar-wai

Wong Kar-wai 02 luglio venerdì Minari Lee Isaac Chung

Lee Isaac Chung 03 luglio The Human Voice , Pedro Almodovar

, Pedro Almodovar 03 luglio L’Amore , Roberto Rossellini

, Roberto Rossellini 04 luglio domenica E la Nave va ,Federico Fellini

,Federico Fellini 07 luglio mercoledì , serata con la prof. Veronica Innocenti

08 luglio giovedì Alida , Mimmo Verdesca

, Mimmo Verdesca 10 luglio sabato Il fotografo del Rock , Anna Bianco e Giulio Filippo Giunti

, Anna Bianco e Giulio Filippo Giunti 11 luglio domenica Inferno , Dario Argento

, Dario Argento 14 luglio mercoledì Sesso sfortunato o Follie porno , Radu Jude

, Radu Jude 16 luglio venerdì We are the Thousand – L’incredibile storia di Rockin’ 1000 , Anita Rivaroli

, Anita Rivaroli 17 luglio sabato Un altro giro , Thomas Vinterberg

, Thomas Vinterberg 18 luglio domenica Sogni Akira Kurosawa

Akira Kurosawa 25 luglio domenica La città incantata , Hayao Miyazaki

, Hayao Miyazaki 28 luglio mercoledì Est – Dittatura Last Minute , Antonio Pisu

, Antonio Pisu 30 luglio venerdì Notturno Gianfranco Rosi

Gianfranco Rosi 31 luglio sabato Inferno di Romeo Castellucci , Don Kent

di Romeo Castellucci , Don Kent 06 agosto venerdì I predatori ,Pietro Castellitto

,Pietro Castellitto 07 agosto sabato Dogtooth , Yorgos Lanthimos

, Yorgos Lanthimos 09 agosto lunedì Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani , Max Barbakow

, Max Barbakow 10 agosto martedì Nilde Iotti, il tempo delle donne, Peter Marcias

Peter Marcias 11 agosto mercoledì Il processo ai Chicago 7 , Aaron Sorkin

, Aaron Sorkin 12 agosto giovedì Roubaix, una luce nell’ombra , Arnaud Desplechin

, Arnaud Desplechin 13 agosto venerdì Mank , David Fincher

, David Fincher 16 agosto lunedì Paradise – Una nuova vita , Davide Del Degan

, Davide Del Degan 17 agosto martedì L’uomo invisibile ,Leigh Whannell

,Leigh Whannell 18 agosto mercoledì Il concorso , Philippa Lowthorpe

, Philippa Lowthorpe 20 agosto venerdì La terra dei figli Claudio Cupellini

Claudio Cupellini 21 agosto sabato Due , Filippo Meneghetti

, Filippo Meneghetti 23 agosto lunedì Il cattivo poeta , Gianluca Jodice

, Gianluca Jodice 24 agosto martedì Una donna promettente , Emerald Fennell

, Emerald Fennell 26 agosto giovedì The Shift , Alessandro Tonda

, Alessandro Tonda 27 agosto venerdì Happy Together , Wong Kar-wai

, Wong Kar-wai 28 agosto sabato Rifkin’s Festival , Woody Allen

, Woody Allen 29 agosto domenica Sulla infinitezza , Roy Andersson

, Roy Andersson 30 agosto lunedì Veloce come il vento , Matteo Rovere

, Matteo Rovere 31 agosto Tre cortometraggi: Una settimana , Buster Keaton e Eddie Cline , Musiche composte e suonate dal vivo al pianoforte dal maestro Alceste Neri

, Buster Keaton e Eddie Cline , Musiche composte e suonate dal vivo al pianoforte dal maestro Alceste Neri Tre cortometraggi: Il castello incantato , Alf Goulding e Hal Roach

, Alf Goulding e Hal Roach Tre cortometraggi: Giorno di paga , Charlie Chaplin

, Charlie Chaplin 03 settembre venerdì Volevo nascondermi, Giorgio Diritti

La Molinella sede della cultura estiva faentina

In attesa della fine dei lavori in Arena la sede delle proiezioni del Cineclub sarà Piazza Nenni, con capienza contingentata da 199 posti, che ospita già anche le iniziative del teatro e del cinema. Una Molinella che diventa quindi sede della cultura estiva faentina accogliendo un programma vastissimo. Il cinema ha infatti quest’anno, sottolineano il compito di riconquistare il suo pubblico dopo un anno in cui gli abbonamenti alle piattaforme streaming hanno raggiunto record. “Una scommessa”, dice il sindaco Massimo Isola, “per capire quale pubblico sarà quello di questo nuovo scenario in cui si sottolinea la funzione civica del cinema”. “Per questo si è scelto di dare uno sguardo particolare ai giovani ai quali è dedicata una parte della rassegna”, sottolinea Enrico Gaudenzi del Cineclub.