“Let’s Play”: domenica 6 giugno a Brisighella serata giochi da tavolo per giovani

La serata ideata dagli scout nasce da un percorso che li ha visti coinvolgere i loro coetanei. I ragazzi e ragazze del Clan (dai 17 ai 20 anni) in questi mesi hanno voluto fare una disamina del territorio in cui vivono attraverso l’incontro con diverse persone, approfondendo con loro tematiche come l’ambiente, il turismo, l’immigrazione e i giovani. In particolare, i ragazzi hanno scelto di approfondire la tematica dei giovani rendendosi conto in prima persona della mancanza di stimoli. E allora hanno capito che anche loro possono essere protagonisti del loro paese, così dopo aver creato un sondaggio online, al quale hanno risposto più di 80 persone, hanno deciso di organizzare alcune serate al fine di fornire un’occasione per coinvolgere i ragazzi, per incontrare persone nuove, per uscire dalle proprie case e avere a disposizione una domenica diversa dal solito e perché no far conoscere il variopinto mondo degli scout, dove il motto è sempre “dare del nostro meglio per essere pronti a servire”.