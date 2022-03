Bottega Bertaccini: il 19 marzo alle17.30 Nicoletta Ciani presenta il suo romanzo “Alba”

Sabato 19 marzo presso la Bottega Bertaccini alle 17.30 Nicoletta Ciani presenta il suo nuovo romanzo “Alba”, edito da Il Seme Bianco Editrice. Partecipa all’incontro Annalisa Valgimigli.

“Alba”

In questo nuovo romanzo incontriamo la protagonista confinata in casa per via di un’infermità. Trascorre il suo tempo contemplando il giardino, leggendo, scrivendo lettere d’amore al marito scomparso. L’equilibrio raggiunto si spezza quando la sua unica figlia Anna si ammala e lei, che ha fatto della cura di sé e degli altri il perno della propria vita, si ritrova in balia di un sentimento di rabbia e di impotenza che mortifica la sua indole ottimista. Con l’aiuto garbato e affettuoso di un’amica di infanzia, e il suo amore per le piante e per la poesia, la protagonista cercherà di trasformare il dolore feroce in un dolore dolce e di ritrovare il gusto di aspettare l’arrivo di ogni nuova alba. Una delicata storia sul dolore e sul potere salvifico dei legami, della natura e della poesia.

Chi è Nicoletta Ciani

Nicoletta Ciani vive nella campagna faentina e insegna Diritto all’Istituto Tecnico Oriani. Appassionata lettrice e per anni libraia, si cimenta da tempo anche con la scrittura. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in diversi concorsi letterari e ha pubblicato racconti e poesie in riviste e antologie.

Info e prenotazioni

Obbligatori il green pass rafforzato e la mascherina ffp2.BBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 . I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione al n. 0546 681712