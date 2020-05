Bni Maioliche: 11° posto per attività nel network nazionale

Si è svolta regolarmente, anche venerdì 15 maggio 2020, con collegamento in videochat sulla piattaforma Zoom la riunione settimanale del Capitolo Bni Maioliche di Faenza. Bni (Business Network International) è l’organizzazione che segna il maggior successo nello scambio di referenze e si basa sulla condivisione dei valori della affidabilità, della serietà e della profittabilità, secondo il principio del “givers gain” (dare per ricevere).

Imprenditori si incontrano nel secondo il principio ‘givers gain’

Il gruppo di imprenditori faentino, che nell’ultima settimana è ulteriormente cresciuto di tre membri raggiungendo quota 36, si è ritrovato alle 7.15 del mattino insieme ad altri dieci ospiti (provenienti da tutta Italia) per scambiarsi le referenze e fare business anche in questo periodo di crisi epocale, in attesa di potersi ritrovare personalmente, come abitudine, presso l’Hotel Cavallino. Nella giornata di venerdì, il presidente Mirko Rivalta ha letto la classifica dei Capitoli più attivi e produttivi sottolineando che Faenza è all’undicesimo posto in Italia, seconda in Emilia-Romagna solo al Capitolo Pareto di Bologna. Un risultato straordinario, frutto del lavoro dei singoli imprenditori che hanno scambiato referenze e fatto business per oltre 3.800.000 euro in meno di quattro anni di attività.

Per partecipare ad una riunione e per ulteriori informazioni è attiva la pagina facebook: https://www.facebook.com/bnimaiolichefaenza/