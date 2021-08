Biblioteca Manfrediana: dal 1° settembre nuovo orario

Dal primo settembre l’orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale Manfrediana di Faenza torna a essere quello di prima della pandemia. La biblioteca infatti sarà aperta tutti i giorni, con una breve interruzione a metà giornata indispensabile per consentire la sanificazione dei locali. Da mercoledì 1 settembre 2021, dal lunedì al venerdì, l’orario di apertura sarà dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. Il sabato, dalle 9 alle 13 (con la sola esclusione dell’Aula Magna). Per la Sala ragazzi questi i nuovi orari: dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 13.

Non sarà più necessaria la prenotazione per le sale studio, richiesto il green pass

Si ricorda che dal 6 agosto, per accedere ai servizi delle biblioteche, è necessario esibire il green pass, insieme ad un valido documento di riconoscimento (è ammessa anche la tessera di iscrizione alla biblioteca). Dal primo settembre per poter entrare nelle sale studio inoltre non sarà più necessaria la prenotazione. Nel periodo autunnale infine riprenderanno le attività dei laboratori per i bambini e i ragazzi. Il programma è in via di definizione.