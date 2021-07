Per la Bentely il nuovo cerchione in carbonio targato Bucci Composites

L’innovazione viaggia sulle quattro ruote e passa dal Regno Unito fino a Faenza. Nei giorni scorsi la casa automobilistica britannica Bentely, di proprietà Volkswagen, ha presentato il cerchio auto in carbonio più grande finora realizzato. E rendere realtà questo progetto, capace di migliorare notevolmente le performance della vettura, è stata la Bucci Composites di Faenza, realtà attiva da oltre trent’anni nel settore dei materiali avanzati e una delle punta di diamante del distretto del carbonio romagnolo.

Stimato un risparmio di peso di 6 kg per ruota

“Il nostro settore principale è quello automotive – spiega Andrea Bedeschi, direttore generale di Bucci Composites -. con le componenti per auto di serie su livelli medio-alti. Da qui la ricerca in questo ambito che ci ha portato a lanciare sul mercato un cerchione auto in carbonio, tra i primi a riuscire in questa impresa che permette un risparmio di peso stimato di 6 kg per ruota”. E oltre a queste qualità, il cerchione in carbonino permette di consumare meno le ruote, dà maggiore efficienza nelle frenate e in termini di sicurezza in caso di impatto.