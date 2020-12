Voto favorevole dalla regione sui fondi alle aziende zootecniche. Stanziati 1,6 milioni di euro

Stanziamento immediato di 1,6 milioni di euro per le aziende zootecniche che installano sistemi di copertura o interramento delle vasche di stoccaggio dei liquami al fine di ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca. Il voto, ha visto l’approvazione all’unanimità in Assemblea Legislativa.

Rontini (PD): “Soddisfatta per il rinnovato impegno della Regione a sostegno del settore”

“Questa legge è figlia della necessità di procedere con celerità per dare risposte tempestive alla nostra agricoltura. L’iter che si è concluso con la sua approvazione ha trovato la piena collaborazione della Commissione Politiche economiche che presiedo.” – commenta la consigliera regionale Pd Manuela Rontini -“Si tratta di un provvedimento a sostegno degli investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca e di semplificazione burocratica. Il comparto zootecnico, come certificato anche dall’intesa recentemente sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni, sta attraversando un momento di forte difficoltà ma vogliamo valorizzarlo e assicurare l’applicazione delle tecniche più efficaci per il miglioramento ambientale”.

“Va in questa direzione anche il bando, recentemente pubblicato, che mette a disposizione 4,2 milioni di euro per realizzare interventi di prevenzione e mitigazione dei danni causati dalle gelate primaverili, un fenomeno sempre più frequente e con effetti gravissimi sulle colture locali. Ancora una volta – conclude la consigliera Rontini – la Regione dimostra di voler unire innovazione e sostenibilità nel settore primario: obiettivi che, assieme all’impegno per garantire la giusta redditività agli agricoltori, saranno al centro anche del progetto strategico di rilancio del settore frutticolo, presentato nelle settimane scorse dall’Assessore Mammi”.