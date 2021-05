Molte anche quest’anno le proposte per l’estate destinate alle famiglie con bambini piccoli. Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna faentina, in collaborazione con i servizi e le associazioni del territorio, ha organizzato nei mesi di giugno e luglio diverse iniziative che si svolgeranno nei parchi pubblici dedicate a sostenere i genitori in attesa di un bambino e quelli con figli fino agli otto anni.

Il calendario degli appuntamenti

Il primo appuntamento è in programma sabato 29 maggio alle 10 al parco Bertozzi, in via Corelli a Faenza. Qui si terrà l’incontro informativo ‘Bebè a costo zero’. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione GaaF, Gruppo allattando a Faenza, che, oltre a promuovere sostenibili e sani stili di vita fin dalla nascita come l’allattamento naturale, l’uso di fasce e marsupi ergonomici e di pannolini lavabili, gestisce anche la ‘Pannolinoteca’ presso il Centro per le famiglie, all’interno dei locali di Faventia Sales, nell’ex Complesso dei Salesiani. Ai genitori verrà donata una eco- sportina contenente un pannolino lavabile e materiale informativo. Il progetto condiviso dal Centro per le famiglie, delle volontarie del GaaF, dall’associazione ‘Fraternità e Lavoro aps’ e con il contributo di Caritas, nasce per dare il benvenuto ai nuovi nati e per avvicinare i genitori a uno stile rispettoso della salute e dell’ambiente. Il Centro per le famiglie insieme alle Biblioteche del territorio e alla Scuola di musica Sarti condurrà poi il programma ‘Famiglie all’aperto’ diviso in due corsi: per bambini fino a 12 mesi e tra l’anno di vita e i 36 mesi: appuntamenti a cadenza settimanale che spazieranno dalla lettura alla musica passando dalla pittura e da altre attività creative. Per i bambini più grandi a partire dal 22 giugno partirà ‘Tutti fuori’: un’iniziativa che prevede laboratori in collaborazione con il Ceas della Romagna faentina, momenti di lettura in compagnia della Biblioteca Manfrediana e dei volontari di ‘Nati per leggere’.

Info e prenotazioni

Tutte le iniziative saranno svolte in presenza nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in merito all’emergenza sanitaria. È possibile partecipare agli eventi inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: informafamiglie@romagnafaentina.it Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del ‘Centro Famiglie Unione Romagna Faentina’ oppure telefonare allo 0546.691871.