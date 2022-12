Successi per l’Atletica 85 Faenza: dalle campestri di scuola ai traguardi delle Signore della Corsa

Successi nella corsa per l’Atletica 85 Faenza che si distingue sia nelle gare tra scuole che nella Run Cross.

07 dicembre 2022, Faenza – Athletic Games 30a edizione

Mercoledì 7 dicembre è andata in scena la 30a edizione degli Athletic Games, le gare tra le scuole del comprensorio faentino, egregiamente organizzata da Atletica 85 Faenza BCC. Edizione davvero sentita e partecipata dopo gli anni della stretta pandemica. Questa prima prova di stagione, con la corsa campestre in programma, ha visto impegnarsi sul terreno del parco Graziola allo stadio di atletica “Raffaele Drei” oltre 500 ragazzi, nonostante le molte defezioni causate dall’influenza dilagante, delle scuole medie inferiori e superiori del distretto scolastico faentino. Grazie alla collaborazione di tanti volontari, sia nei giorni precedenti sia il giorno stesso, è stata davvero una bella competizione in cui tutto ha funzionato come doveva. Questo evento è da sempre fiore all’occhiello, fra le innumerevoli manifestazioni organizzate da Atletica 85, perché avvicina i giovanissimi allo sport all’aria aperta nello spirito di una sana e costruttiva competizione e, perché no, anche del gioco.

08 dicembre 2022, Modena – RunCross Emilia Romagna

Al Parco Enzo Ferrari di Modena per l’Immacolata si è disputata la seconda prova del RunCross Emilia Romagna. Lo spoiler del risultato è che le Signore della Corsa sono al secondo posto dopo La Fratellanza, a soli 47 punti e gli uomini sono al terzo posto. Una sfida davvero avvincente fra le società più complete in regione. La storia è il racconto dell’ultima manifestazione istituzionale dell’anno, che prevede per le società della Regione una classifica cumulativa in cui si sommano i punteggi di tutte le categorie, giovanili, assoluti e master. In questa sfida innovativa Atletica 85 anche quest’anno si è messa in mostra, mettendo in campo e distribuendo strategicamente atlete e atleti. Buoni piazzamenti per tutte le forze schierate in campo, in particolare con le vittorie di Silvia Laghi (SF 40) e di Susi Frisoni (SF 60). Atletica85 prosegue la sua marcia decisa a non lasciare campo libero nella terza prova a quella che per ora è la capolista. Ciliegina sulla torta: Atletica 85 è stata premiata come società con più alto numero di partecipanti! Per chi sa cosa vuol dire correre nel fango al gelo, si tratta di un bel risultato organizzativo.