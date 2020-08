Condizioni meteo sfavorevoli: Atletica 85 Faenza non si abbatte

La scorsa settimana per i velocisti di Atletica 85 Faenza BCC c’è stata una controprova nell’ultima gara prima dei campionati regionali in programma a Piacenza il 22-23 agosto. Le condizioni meteo sfavorevoli hanno complicato la gara: con vento contro di 2 m/s nei 100m che ha alterato i tempi degli atleti manfredi.

Questi i risultati dei bianco-azzurri sui 100m: Carlo Montaguti 11”89, Francesco Scarani 12”12, Enrico Andrini 12”21, Vittoria Bosi 13”84 e Carolina Alvisi 14”17. Non si registrano gli sperati miglioramenti, nonostante ciò questo non rappresenta un segnale preoccupante considerate le condizioni meteo. Nei prossimi giorni Atletica 85 Faenza proseguirà con gli allenamenti di rifinitura in vista degli importanti appuntamenti che attendono gli atleti faentini