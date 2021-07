Villa Orestina: l’amministrazione ringrazia i volontari per l’impegno durante la pandemia

“Rivederci oggi, all’aperto, in quel luogo è anche un gesto simbolico, quello di una comunità che viaggia assieme per dare risposte alle diseguaglianze e alle solitudini che si sono evidenziate in questi mesi durissimi. Lo possiamo fare potendovi finalmente guardare in viso e dire grazie.” Con queste parole il sindaco di Faenza, Massimo Isola, rivolge il suo grazie al mondo del volontariato che giovedì sera scorso si è ritrovato nello splendido scenario del parco di Villa Orestina, a Castel Raniero, per una serata che l’amministrazione manfreda ha voluto dedicare a chi, nel corso della pandemia, si è messo a disposizione della comunità. Si sono uniti ai ringraziamenti anche l’assessore Davide Agresti, Donatina Cilla, direttore del Distretto Sanitario di Faenza e Manuela Rontini, in rappresentanza della Regione

Arginare momenti di solitudine e fornire servizi essenziali. Il grazie dell’amministrazione ai volontari durante la pandemia

Giovedì 8 luglio è stato il primo dei momenti che il Comune ha pensato per volontari e personale sanitario che ha e sta ancora lavorando per affrontare l’emergenza sanitaria. In questo primo incontro con il mondo del volontariato è stato detto grazie a coloro che, assieme all’amministrazione, hanno costruito un progetto per arginare momenti di solitudine e offrire alcuni servizi come la consegna della spesa, dei farmaci e dei libri della biblioteca a domicilio e il telefono amico per poter avere un filo diretto, anche solo una parola di conforto, in un momento di grandi incertezze. Alla serata erano presenti rappresentanti della Gioventù Federalista, Fenice, GEV, Avulss, Cosmohelp, Rione Giallo, Borgo d’Urbecco, Azione Cattolica, Pubblica Assistenza, Agesci, Fronte Comune, Associazione nazionale Carabinieri, Nucleo volontario e protezione civile Anc Faenza Ovd, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Rotary e Infermieri volontari.

Le prossime iniziative per il mondo sociosanitario

Le iniziative dedicate al mondo sociosanitario proseguiranno con due momenti il 31 luglio; la mattina, durante la giornata del Faentino Lontano, l’amministrazione consegnerà un riconoscimento speciale al personale socio-sanitario; sempre a loro verranno poi riservati alcune decine di posti nello stadio Bruno Neri per assistere al Palio del NIballo. Infine, il 3 agosto, in piazza Nenni, al personale sanitario verrà dedicato il concerto dell’orchestra Next della Fondazione Arturo Toscanini.