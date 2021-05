Le Signore della Corsa di Atletica 85 Faenza Bcc ricominciano da Paratico. Dopo il cross di Cassino del febbraio 2020 ripartono le gare. Si è disputato a Paratico il Campionato Italiano Individuale e di Società sui 10km su strada Master. Un percorso tecnico da cui le ragazze hanno portato a casa un importante secondo posto. Il 21 e il 22 maggio invece nel campo di via Atleti Azzurri d’Italia a Faenza hanno avuto luogo la gara giovanile e il meeting assoluto.

Le gare e i risultati

La determinazione e l’impegno sono state premiate da una seconda piazza che rinfranca ed entusiasma la società di atletica faentina che si conferma, ormai da anni, ai vertici dell’atletica nazionale. Tutti i risultati sono consultabili sul sito http://www.fidal.it/risultati/2021/COD8669/Index.htm . Il 21 e il 22 maggio a Faenza hanno avuto luogo la gara giovanile e il meeting assoluto. Due manifestazioni tenute presso il campo d’atletica leggera faentino, con il meeting cadetti/e ed il triathlon ragazzi/e disputati venerdì 21 e il meeting assoluto di sabato valido per i Campionati italiani di Società 2021. L’allentamento delle restrizioni ha permesso anche alle categorie dei ragazzi e delle ragazze classe 2008/09 di tornare a gareggiare: un centinaio di giovanissimi atleti si sono cimentati nel triathlon su pista in due modalità: con 1.000m, 60HS e getto del peso o 60m, 1.000m e lancio del vortex. Decine anche gli atleti bianco azzurri in gara venerdì nelle due categorie per cui i risultati sono disponibili sul sito http://www.fidal.it/risultati/2021/REG25024/Risultat.htm . Anche tra le categorie assolute si sono registrati numerosi risultati di livello, in particolare la società segnala la vittoria di Giulia Gandolfi sui 400m in 56’’65. Tutti gli altri risultati sono disponibili qui http://www.fidal.it/risultati/2021/REG25625/Risultat.htm.Le foto delle gare saranno invece presto disponibili sulla pagina Facebook di Atletica 85 Faenza.