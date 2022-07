Dal 4 luglio tornano gli appuntamenti al cinema nella nuova Arena Borghesi

Importante inaugurazione dell’Arena Borghesi il prossimo 4 luglio con la proiezione del primo film della stagione estiva del Cineclub Il Raggio Verde La finestra sul cortile alle 21.30. Torna infatti l’appuntamento con il cinema all’aperto a Faenza nello spazio ristrutturato di viale Stradone.

La stagione estiva 2022: “Finalmente!”

“Finalmente!” il titolo scelto per questa stagione che vede come filo rosso degli appuntamenti il metalinguaggio nell’alternarsi di pellicole classiche firmate da grandi registi, da Hitchcock a Fellini, da Visconti a Pasolini, a cui sarà dedicato un particolare omaggio in occasione del centenario della nascita. Si rifletterà quindi sul modo di fare cinema attraverso grandi classici come Bellissima, La rosa tatuata, Mamma Roma, ma anche capolavori del cinema muto come The Cameraman, L’uomo con la macchina da presa.

Una scelta eterogenea di film

“Alla base della selezione dei titoli di questa stagione la scelta di più generi diversi per poter andare incontro alle esigenze del pubblico”, spiega Gianmarco Magnani de Il Cineclub Il Raggio Verde. Molta attenzione come sempre al cinema italiano che verrà riproposto con Tre piani di Nanni Moretti, Esterno notte di Marco Bellocchio, Ennio di Giuseppe Tornatore, Hill of Vision di Roberto Faenza e Settembre di Giulia Steigerwalt al debutto alla regia. Presenti anche film da botteghino come Top Gun, Maverick, Elvis ma anche l’Orso d’Oro di Berlino Alcarras – L’ultimo raccolto proposto in una serata speciale in collaborazione con Slow Food Faenza-Brisighella.

Appuntamenti speciali

Nel corso della stagione anche alcuni appuntamenti speciali. L’8 luglio in collaborazione con l’associazione Fatti d’Arte e Accademia Perduta andrà in scena la prima Giornata Family dell’Arena Borghesi. Nel pomeriggio due spettacoli teatrali, alle 21.30 invece sul grande schermo il cartone animato Ratatouille. Domenica 17 luglio invece il primo appuntamento per omaggiare Pier Paolo Pasolini con il documentario Il giovane corsaro sugli anni da lui trascorsi a Bologna che sarà seguito dall’incontro con il critico cinematografico e responsabile del Centro di Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini alla Cineteca di Bologna prof. Roberto Chiesi il 20 luglio e dalla proiezione del film di Pasolini Mamma Roma il 29 agosto. Il 18 luglio invece la proiezione di Bellissima di Luchino Visconti e il racconto della nascita degli appuntamenti cinematografici estivi dell’Arena Borghesi con il cineclub Bellissima poi continuati con il cineclub Il Raggio Verde. Infine il 14 luglio sarà presente anche il comico Daniele Tinti per presentare il film Il grande caldo.

Spazio anche per la musica

Ci sarà spazio anche per appuntamenti musicali tra i quali quello con Alceste Neri e Lorenzo Travaglini, il debutto di Fabio Mazzini e Francesco Ottaviani che il 21 luglio accompagneranno il film L’ultima risata del 1924.

Info e prezzi

Il calendario di agosto, nel quale è compreso anche un omaggio a Lina Wertmuller, sarà pubblicato nelle prossime settimane . I prezzi per la stagione 2022 saranno 6 euro per l’ingresso intero, 5,50 euro ingresso ridotto, i soci Arci con tessera 2022 pagano 4.50 euro, mentre i film musicati dal vivo avranno un biglietto di 8 euro. L’ingresso è gratuito invece per le serate dei classici dei lunedì e per alcune serate ove sarà indicato nel programma e per le persone con la certificazione secondo legge 104/1992. Per altre informazioni www.cineclubilraggioverde.it oppure su www.arenaborghesi.it oppure sulla pagina fb de Il Cineclub Il Raggio Verde.