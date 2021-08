“Amarcord Chèsla”: un video documentario su Casola il 26 agosto alle 20.45 in Piazza Sasdelli

Giovedì 26 agosto alle 20.45 in Piazza Sasdelli a Casola Valsenio sarà proiettato “Amarcord Chèsla 1945-1970”, un video documentario in dialetto romagnolo sulla storia delle attività commerciali e artigianali di Casola Valsenio, regia e montaggio di Eolo Visani. La voce narrante è quella di Tullio Sagrini. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a giovedì 2 Settembre. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass, in base all’articolo 9 bis del D,L. n52/2021.