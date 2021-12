Congratulazioni ad Alpha Tauri: mai così tanti punti in Formula 1

Con la gara di Abu Dhabi si è conclusa la stagione di Formula 1 con la vittoria di Marx Verstappen (Red Bul Racing) su Lewis Hamilton (Mercedes) in un ultimo giro mozzafiato. Un grande spettacolo ma con alcune ombre: Mercedes ha infatti presentato due reclami entrambi respinti dalla commissione e nelle prossime ore decideranno se richiedere l’appello. Si conclude anche una grande stagione per l’Alpha Tauri che raggiunge il 6° posto nella classifica costruttori e due ottimi piazzamenti nella classifica piloti: 9° posto per Pierre Gasly e 14° posto per Yuki Tsunoda. La casa automobilistica con sede a Faenza ha raggiunto il punteggio in classifica più alto di sempre.

Franz Tost: “142 punti di Alpha Tauri è il punteggio più alto mai segnato nella storia della squadra”

Commenta il Team Principal Franz Tost “Concludiamo la stagione su 142 punti, questo è il punteggio più alto che abbiamo mai segnato nella storia della squadra a soli 13 punti dietro Alpine. Il team ha fatto un grande passo avanti in tutte le aree e ora non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno con, si spera, una nuova vettura competitiva per lottare per posizioni forti”.

Egginton “Lo staff di Faenza e Bicester dovrebbero essere orgogliosi di quanto hanno fatto”

Che fantastico finale di stagione!” afferma il direttore tecnico Jody Egginton “Congratulazioni alla Red Bull Racing e Max Verstappen per aver portato a casa il Campionato del Mondo Piloti! Per quanto riguarda la nostra gara, Yuki ha messo insieme il suo miglior weekend della stagione, offrendo una prestazione molto forte che ci ha assicurato il 4° posto. Pierre ha mostrato la sua abilità e compostezza con un buon recupero, partendo da una difficile qualifica per portare la sua vettura a casa quinta, aggiungendo ulteriori punti a quello che è il punteggio più alto mai segnato dalla squadra. La squadra di pista, i piloti e anche lo staff di Faenza e Bicester dovrebbero essere molto orgogliosi di ciò che hanno ottenuto quest’anno. La vettura e il team si sono comportati molto bene in un campionato molto competitivo, dimostrando un altro chiaro passo avanti nello sviluppo del team. Ora chiuderemo la stagione con i test, quindi una meritata pausa prima di iniziare la stagione 2022”.

Gasly: ” Una stagione incredibile. Orgoglioso del lavoro di tutti”

“È stata una stagione incredibile, la più vincente per noi come squadra in 15 anni, abbiamo segnato molti punti e ci sono stati molti momenti salienti.” commenti Pierre Gasly. “Ci siamo concentrati su singola gara e penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro in questa stagione, quindi sono davvero orgoglioso di tutti. Sono davvero contento per Max, siamo cresciuti correndo insieme, sapevamo che un giorno sarebbe stato Campione del Mondo e lo ha fatto oggi. Se lo merita e sono anche contento per la Honda, dopo tutti gli anni di duro lavoro sono riusciti a ottenere questo campionato nel loro ultimo anno.”

Parole di gioia anche per Tsunoda: “Sono molto felice, che risultato incredibile con cui concludere la stagione. È fantastico finire la stagione in un modo così alto, è stato un lungo viaggio tornare a questo punto, ma ho davvero ricostruito la mia fiducia ed è fantastico iniziare la prossima stagione con questo incredibile risultato.