Virtus Faenza: nelle edicole l’album di figurine

Quattrocentoquarantaquattro figurine animano l’album dell’Unione Sportiva dilettantistica Virtus Faenza. Un’iniziativa che, in poco più di una settimana di vita, ha già riscosso grande interesse fra i tanti bambini del settore giovanile e i loro genitori. Ad oggi sono stati venduti oltre 300 album e 6mila pacchetti. La Virtus Faenza ha ideato questa prima novità dell’anno 2020 per dare ulteriormente spazio alla funzione sociale delle proprie squadre. Un gruppo importante per la città di Faenza, che negli anni è ulteriormente cresciuto con formatori ed allenatori preparati che insegnano giornalmente, nei vari impianti sportivi, il calcio a centinaia di bambini.

