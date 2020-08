Curon – Prima Stagione

Sembrano esattamente come noi, pensano come noi, sanno dove ci troviamo. Non si fermeranno finché non ci uccidono o noi uccidiamo loro

In un piccolo paese vicino a Bolzano, inquietanti avvenimenti sovrannaturali si susseguono senza che nessuno possa avvertirli: Esseri malvagi identici per aspetto ai veri abitanti della cittadina cercano di prendere con la violenza il loro posto nella società.

Il campanile della vecchia chiesa sommersa fuoriesce minaccioso dall’acqua, osservando in ogni momento gli ignari cittadini vivere la loro mesta esistenza senza soddisfazione, a metà, come se avessero timore di sentirsi finalmente completi.

Curon: 7 episodi di stampo teen/horror targati Netflix

Curon è una serie tv del 2020 targata Netflix Italia, composta da sette episodi da circa un’ ora ciascuno, di presunto stampo teen/horror. La trama affronta la storia di Anna Raina la quale, dopo diciassette anni di assenza, decide, senza un particolare motivo, di tornare nella propria città natale, ovvero Curon, assieme ai due figli adolescenti Mauro e Daria.

Da qui in avanti per la sfortunata famiglia comincerà una lunga serie di disavventure che diventerà man mano sempre più inquietante fino al confronto fisico con eventi inspiegabili e creature maligne.

Curon: l’Italia è davvero in grado di confrontarsi con le grandi serie americane?

Fin dalle prime scene, sospettiamo un’insolita fierezza della serie nell’appartenere al gigantesco network di Netflix: visivamente sono presenti alcuni palesi riferimenti alle atmosfere alle di “Stranger Things”, richiami verbali a “Orange is the new Black”, e scenografie che non possono fare a meno di portare alla mente il più recente successo tedesco “Dark”.

Il paragone con questi colossi purtroppo parte in automatico, e la produzione italiana ne risulta per tanto completamente schiacciata e travolta. La differenza di budget e di personalità è evidente, le interpretazioni attoriali sono mediocri e fuori luogo e appare vivido come non mai il distacco nostrano ad un certo tipo di caratteristiche narrative tipiche invece delle produzioni statunitensi.

Tuttavia anche presa singolarmente, quindi senza nessun tipo di comparizione con altri prodotti, la serie risulta altamente sciatta e inefficace, cadendo molto spesso in scene di grossa ilarità involontaria.

Il comparto tecnico riesce (quasi) a salvarsi con dignità

Un grosso punto a favore della serie sono senza ombra di dubbio le scenografie naturali disposte dalla reale località di Curon. Le case, le montagne e, ovviamente, il lago artificiale, danno un tocco mistico e surreale al racconto espresso, valorizzando con sapienza la flora e la fauna di un territorio semisconosciuto come quello dell’estremo Nord-Italia.

La città si rende personaggio autentico ed effettivo dotato di una mentalità propria e con obiettivi ben prefissati, forse l’unico vero antagonista della rappresentazione. La fotografia è un altro piatto forte della produzione. I colori accesi del giorno si alternano alle misteriose tinte notturne, contribuendo, in aggiunta, anche allo sviluppo delle vicende descritte e dimostrando un giudizio estetico di buon gusto.