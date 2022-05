100 Km del Passatore 2022. Vince il britannico Lee Grantham

La 100 Km del Passsatore 2022 ha il suo nuovo re. il britannico Lee Grantham vince la gara con un tempo d 7:03:28.67. Al 2° posto per tutta la seconda parte della gara Massimo Giacopuzzi con un ritardo di 16‘ e un tempo finale di 7:19:40.45. Al 3° posto un immenso Giorgio Calcaterra. Al 4° posto il vincitore dell’ultima edizione del 2019, Marco Menegardi con 7:46:51.92.

Al 7° posto assoluto e 1° dei corridori faentini, Christian Reali dell’ASD Le Linci con un tempo di 8:09:22.54.

Eleonora Corradini è la vincitrice nella categorie donne

Al 1° posto per la categoria donne Eleonora Corradini con un tempo di 8:29:06.57. L’atleta è stata in testa fin dal Passo della Colla. La Corradini, 30 anni, è originaria di Roma e iniziato a correre nel 2014, momento in cui la passione della corsa è diventata una parte fondamentale nella sua vita. Con la vittoria della 100 Km del Passatore, conferma le sue grandi competenze da maratoneta.

Chi è Lee Grantham vincitore della 100 Km del Passatore 2022

Classe 1983, Lee Grantham è un atleta professionista di Manchaster (UK) che aveva già partecipato altre volte alla manifestazione manfreda. Centra per il primo anno la vittoria della competizione, raggiunta con un passo costante e imponendosi chilometro dopo chilometro sugli altri concorrenti. Da Marradi in avanti l’atleta ha mantenuto circa 14 minuti di distacco sul suo inseguitore.

3.300 partecipanti per un’edizione di grande successo nel dopo pandemia

Un numero elevato di partecipanti ha preso il via alla 100 Km del Passatore da Firenze alle ore 15.00 di Sabato 21 maggio. L’evento sportivo è dal 1973 un appuntamento sportivo importantissimo per professionisti e amatori. L’edizione del 2022 si è contraddistinta per condizioni atmosferiche difficili, con una forte umidità e un temperata percepita fino ai 40° nella prima parte della gara. Ben altro calore si è sentito lungo tutto il percorso e all’arrivo: quello del pubblico faentino e dei sostenitori degli atleti che non hanno mai smesso di incitare gli ultramaratoneti e spronarli a raggiungere il traguardo.

Giorgio Calcaterra (3°): “Felice di averla corsa e aver ricordato Pirì”

Un emozionato Giorgio Calcaterra all’arrivo: “Grazie per il tanto calore, non mi aspettavo una terza posizione. Una cosa inaspettate ecco perché ancora più bello. Quest’anno ho fatto i 50 anni e sono contento di aver corsa e aver ricordato Pirì. Grazie a tutti per il vostro tifo, sui social. Il vostro affetto mi ha permesso di fare questa gara.